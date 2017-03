Pompiers : leurs vies en direct du 19 mars 2017  

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine Baldassari. Sur une idée originale de Pascal Pinning - TF1. Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal Pinning. Responsable des documentaires : Reine Bensaïd. Produite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - Zodiak Fiction & Docs. Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers. Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes, filmées en simultané par soixante caméras pendant un mois.Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Après les flics puis les vétérinaires, voici Pompiers, leur vie en direct.- Episode 8 : La femme enceinte. A Lille, un homme a été violemment agressé dans un parc à coup de barre de fer. L'ambulance de Romain est immédiatement envoyée sur les lieux. Il y a urgence, l'état de la victime se dégrade rapidement. A Marseille, un équipage part pour assister une femme sur le point d'accoucher. C'est la première fois que Jonathan, jeune matelot, participe à ce genre d'intervention. Va-t-il assister à son premier accouchement ? Franck, un des médecins de la caserne de Ménilmontant, intervient en renfort sur une agression par arme blanche. Malgré des blessures peu impressionnantes, Franck décide d'emmener rapidement la victime à l'hôpital. Le pronostic vital serait engagé.