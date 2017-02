Pompiers : leurs vies en direct du 26 février 2017  

Episode 5 : L'accident de train Ce matin à Paris, l’ambulance de réanimation est envoyée pour un accident de moto sur le périphérique. La victime a une fracture à la jambe et doit rapidement être emmenée à l’hôpital. Anne, l’infirmière-pompier, suspecte des lésions internes plus importantes. Au centre de traitement de l’alerte de Lille, Savéria reçoit un appel signalant un accident ferroviaire. Un train aurait percuté une voiture arrêtée sur les rails. Il y aurait plusieurs blessés parmi les passagers et le conducteur du véhicule est dans un état préoccupant. A Marseille, une femme est retrouvée désorientée dans la rue. Ayant besoin de soins, l’équipe des pompiers décide de la transporter malgré son désaccord. C’est à Safa, stagiaire infirmière, qu’incombe de prendre soin du petit chien de la victime auquel elle tient tant.