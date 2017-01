Vivez le quotidien des pompiers dès le 22 janvier à 16h05 sur TF1  

Découvrez les premières images de votre nouveau rendez-vous "Pompiers : leur vie en direct". Dimanche 22 janvier à 16h05, TF1 vous fait rentrer dans l'univers des pompiers. Suivez leur vie en direct dans trois grandes villes de France : Paris, Lille et Marseille. A Lille, alors que Samuel et son équipage rentrent d’intervention, un poids lourd renverse une cycliste sous leurs yeux. En quelques secondes, les pompiers prennent en charge la victime, consciente mais paniquée … Au même moment à Paris, une personne âgée a chuté dans les escaliers de son immeuble. Olivier et ses collègues découvrent une dame gentille et souriante malgré une importante blessure à la jambe. A Marseille, un homme a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies du métro. Devant la gravité de la situation, plusieurs équipes de pompiers sont envoyées sur les lieux. A leur arrivée, la victime est entre la vie et la mort.