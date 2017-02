Profilage - Lame de fond  

Stéphanie Lavaudant, trente-cinq ans, est retrouvée noyée dans sa baignoire. Un mode opératoire d’autant plus troublant que Stéphanie et son mari, Christophe, avaient été victimes du tsunami de décembre 2004, en Thaïlande. La lame de fond qui a emporté le mari de Stéphanie est-elle revenue «finir le travail» six ans après ? Alors que Chloé accepte de faire la connaissance de sa sœur, Louise, Matthieu souffre de sa rupture avec sa femme, sans pour autant parvenir à lui pardonner sa trahison…