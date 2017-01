Profilage - Moins que rien  

Chloé Saint-Laurent est une psychologue spécialisée en criminologie. Dotée d'une sensibilité exceptionnelle, Chloé possède la faculté de se glisser dans l'esprit des assassins et de leurs victimes. Une aide précieuse pour la police judiciaire de Paris et notamment pour le commandant Matthieu Pérac avec lequel la jeune femme doit faire équipe. Homme de conviction, reconnu de ses pairs pour sa rigidité et ses fortes convictions, ce dernier va devoir apprendre à composer avec Chloé dont les méthodes sont quelques peu éloignées des siennes. Pour cette première enquête, ce duo explosif, animé par une soif de justice pour les victimes, devra tenter de résoudre le meurtre de Corinne Vidal, une jeune femme retrouvée morte sur les quais de Seine...