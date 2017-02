Profilage - Panique  

Un sniper fou terrorise Paris en tirant dans la foule au milieu d’un parc. La capitale est en état d’alerte maximale. Le juge Hoffman, ancien amant de Chloé, est chargé de mener l’instruction. Alors qu’on envisage l’hypothèse d’une attaque à visée politique, le sniper fait une nouvelle victime, puis attend l’arrivée des secours pour alourdir le bilan ! Les enquêteurs découvrent que le tueur est un ancien militaire des forces spéciales et parviennent à l’identifier avec l’aide du lieutenant colonel Amélie Davout. Mais comment arrêter un homme surentraîné ? En recoupant les éléments de l’enquête et le passé du tireur, Chloé comprend que ce dernier tue pour conjurer les séquelles d’un traumatisme vécu sur le terrain, en Afghanistan. Dès lors, Chloé et Rocher n’ont de cesse de découvrir les origines de ce traumatisme pour anticiper la prochaine cible du tireur et arrêter son massacre…