Profilage - Réminiscences  

L’épisode s’ouvre en 1945 sur la découverte du corps d’un ancien Résistant : Armand Jonquet. L’Inspecteur chargé de l’enquête, Pierre Barreau, qui est le sosie de Thomas Rocher, trouve une femme penchée sur le corps de la victime. Il s’agit de Diane Danville, la psychiatre de Jonquet, alors sosie de Chloé. De nos jours, Chloé et Rocher enquêtent sur le meurtre de Pierre Vasseur retrouvé dans son atelier de peintre. Une ex-petite amie de Vasseur avait tenté de le prévenir de sa mort prochaine, lui annonçant la date exacte. Et pour cause : elle prétend que le peintre et elle sont les réincarnations d’Armand Jonquet et son épouse !