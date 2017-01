Un nouveau rôle vedette pour Laëtitia Milot pour TF1

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après les succès de On se retrouvera et la vengeance aux yeux clairs, Laëtitia Milot reviendra bientôt sur TF1 avec un nouvel unitaire pour TF1. Le téléfilm qui devrait se tourner très prochainement s’intitule Quand je serai grande je te tuerai.

Laëtitia Milot continue sa belle histoire d’amour avec le public de TF1. Après sa participation à la saison 4 de Danse avec les Stars en 2013, et des rôles-titres dans le téléfilm On se retrouvera et la série La Vengeance aux yeux clairs, la belle actrice de 36 ans s’apprête à tourner un nouvel unitaire pour la chaîne.



Ce téléfilm de 90 minutes qui s’intitule Quand je serai grande je te tuerai devrait être tourné très prochainement à L’Ile de Ré et à La Rochelle. Il raconte l’histoire de Jeanne, une jeune femme qui à l’âge de 7 ans a assisté impuissante au meurtre de sa mère. 25 ans plus tard, alors qu’elle se rend à l’hôpital pour une visite de routine, elle croit reconnaître son assassin, un médecin bien sous tous rapports. Elle tente alors de relancer l’enquête mais elle se heurte au scepticisme de la police et à l’incrédulité de ses proches. Seule Alice, une femme flic qui se trouve à une semaine de la retraite, semble disposée à l’écouter.

En plus de Laëtitia Milot qui incarnera Jeanne, Marie-Anne Chazel (Alice) et Antoine Duléry (le médecin) complètent ce casting de choix. C’est Marie Guillaumond, la directrice artistique de la fiction de TF1, qui l’a annoncé dans le cadre du Festival International des Programmes Audiovisuels qui se tient du 24 au 29 janvier à Biarritz.