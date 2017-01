Reportages du 14 janvier 2017  

Reportages se penche sur une histoire rare. Celle d'une rencontre entre une violoniste française et des jeunes d'une favella gangrénée par la violence et les trafics de drogue. Dans son école de la dernière chance, dont beaucoup pensaient qu'elle ne durerait pas longtemps, Anne-Constance Desprets va initier ces enfants à cet instrument exigeant. Son rêve : les faire monter sur scène dans un des plus beaux quartiers de Rio de Janeiro, un quartier dans lequel la plupart ne sont jamais allés. Un reportage de Sébastien Daguerressar et Margot Madesclaire Images : Sébastien Daguerressar et Vincent Rimbaux Montage : Sébastien Daguerressar (Babel Press)