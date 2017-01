Reportages du 21 janvier 2017  

Sa puissance impressionne et pour tous ceux qui ont un jour assisté aux déferlantes à la pointe de la Bretagne, la tempête est un spectacle fascinant. En Bretagne, Erwan Crouan photographient les tempêtes et des passionnés un peu fous : surfeurs et windsurfeurs de l'extrême comme Thierrry Belbeoch, qui est l'un des seuls windsurfer à affronter les vagues dans de telles conditions. Professeur d'histoire-géographie et photographe passionné du monde de la glisse, il recherche le meilleur spot en fonction des conditions météo. Un reportage de Dominique Hennequin et Christophe Resse Images : Christophe Resse, Jean-Pierre Mavracic et Thibaut De Vreese Montage : Giuseppe Gravina Agence de presse : Nomades