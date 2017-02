Reportages découverte du 12 février 2017 - Les travailleuses de la nuit  

En vingt ans, le nombre de Français qui travaillent la nuit a doublé. Ils sont aujourd’hui près de 4 millions, soit un peu plus d’un Français actif sur 7. Parmi eux, un tiers sont des femmes. Certaines par nécessité, d’autres par choix voire par passion. Qui sont ces femmes qui ont choisi un rythme de vie atypique ? Comment arrivent-elles à concilier vie sociale, familiale parfois, et travail nocturne ? Un équipe de Reportages Découverte s’est intéressée à cinq femmes fortes, courageuses en suivant leur vie en décalé, leur vie la nuit. Un reportage de Mélodie Tissot Images : Sébastien Brisard, Christophe Blais, Nicolas Boetard et Timothée Dereix Montage : Nicolas Rey et Frédéric Gésus Agence de presse : Presse & Co