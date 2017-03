Reportages découverte du 12 mars 2017 - 4 saisons au Québec  

Un reportage d'Edward Bally. Montage : Jorge Berroa (Babel Press) "Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver !". L'hiver québécois, chanté par Gilles Vigneault, dure cinq mois, la plus longue saison de l'année et souvent la préférée des habitants. De Montréal au Nord du Québec, dans le golfe du Saint-Laurent, nous avons passé quatre saisons avec des Français et des Canadiens, amoureux de leur belle province et de ses changements de climat… Qu'ils soient mushers, guide de montagne, ou "îliens", ils sont heureux du 1er janvier au 31 décembre.