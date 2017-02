Reportages découverte du 19 février 2017 - Le business des religieuses  

Qu'ils soient dans des couvents, des monastères ou des abbayes, en France, de plus en plus de prêtres et de religieuses sont obligés de travailler pour faire vivre leur communauté. Face à la raréfaction des dons, près de 200 d'entre elles ont dû développer des activités pour subvenir à leurs besoins. Fromage, vin, savon, biscuit, bougie, tisane et même oreillers… Un marché estimé à plus de 70 millions d'euros. Exceptionnellement, quatre communautés nous ont ouvert leurs portes. Elles vivent cloîtrées et ne sortent qu'en cas de force majeure. Pendant plusieurs semaines, elles ont accepté de nous dévoiler leur quotidien hors du commun, où les plages de travail s'insèrent entre cinq prières quotidiennes. Nous avons pu pénétrer dans les moindres recoins du monastère et découvrir leur vie à l'écart du monde. Un reportage d'Elise Casta-Verchère Images : Charles Maumy Montage : Eric Paget Agence de presse : Elephant Doc