Reportages découverte du 19 mars 2017 - La croisière s'amuse  

Un reportage de Manuel Laigre et Antonin Marcel (Tony Comiti Productions) Ces dernières années, les croisières ont connu un développement record : 70% de croissance en 10 ans et plus de 20 millions de clients dans le monde. Souvent sur des navires toujours plus grands, plus luxueux. Mais un autre genre de croisières se développe et les Français en sont les principaux clients. Des croisières à taille humaine, qui permettent de découvrir davantage les pays traversés et leurs habitants. Certaines sont très luxueuses, d'autres sont thématiques et quelques-unes sont plus… authentiques. Pendant plusieurs semaines, une équipe de Reportages découverte a suivi des Français. Les uns sur une petite embarcation modeste à Madagascar, les autres sur un petit mais très luxueux navire en Asie. Découverte, émotion et quelques sueurs froides assurées.