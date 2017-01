Reportages découverte du 22 janvier 2017 - 7 jours, 7 nuits à Lille  

Tout le monde pense qu'il fait toujours moche à Lille, mais tout le monde peut se tromper. Tout le monde pense que les Lillois passent leur temps à boire de la bière alors qu'ils organisent la fête de la soupe ! Pour aller au-delà des clichés et comprendre cette ville, nous avons décidé de suivre durant sept jours et sept nuits des Lillois qui ne voient vraiment pas la "capitale des Flandres" de la même manière. Reportages découverte vous propose une approche fine et décalée pour découvrir Lille, son âme et ses secrets. Un reportage de Jérôme Mignard et Laurent Fléchaire Images : Jérôme Mignard, Marie-France Barrier et Charlotte Lassalle Montage : Thomas Bourva (5Bis Productions)