Reportages découverte du 5 février 2017 - 7 jours, 7 nuits à Perpignan  

Nichée entre mer et montagne, à 40 kilomètres de l'Espagne, Perpignan est une ville de caractère. L'ancienne capitale du Royaume de Majorque, annexée par le Royaume de France en 1659 garde sa double identité : un pied de chaque côté de la frontière et baignée dans la culture catalane. De l'emblématique Castillet aux patios cachés de la vieille ville, pendant sept jours et sept nuits, Reportages découverte a suivi cinq Perpignanais. Chacun à leur manière, ils nous font découvrir les trésors de leur ville. Un reportage de Julia Montfort (assistée de Charlotte Espel) Images : Nicolas Grimard, Cédric Corre, Olivier Guerin et Jean Del Guidice Montage : Benjamin Ambard Agence de presse : Wild Angle Productions