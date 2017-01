Reportages découverte du 8 janvier 2017 - La magie du lac Leman  

Formé il y a 15 000 ans par les glaciers alpins, avec ses 73 km de long, le lac Léman est le plus grand lac d'Europe occidentale. Ce "croissant d'eau" fascine autant par sa faune que par sa multitude de paysages : eaux cristallines, montagnes ou vignes classées au patrimoine mondial de l'Unesco. La beauté des lieux et les nombreuses activités possibles ont attiré plus de douze millions de touristes en 2015. Mais le lac réserve encore de nombreux secrets. Un reportage de Delphine Welter (Tony Comiti Productions)