Revenge - Episode 10 Saison 02 - Les dérives du pouvoir  

Victoria demande de l'aide à Emily Thorne pour protéger son fils d'Americon Initiative. Celle-ci a alors pour mission de se rapprocher de Daniel pour le persuader de démissionner de son poste de P.-D.G. de Grayson and Global. Pour ce faire, Emily et Aiden se disputent en plein milieu d'un restaurant dans lequel Daniel et Conrad discutaient. Aiden annonce sa rupture avec Emily. Entre temps, Emily concentre sa vengeance sur le juge Barnes, qui a présidé le procès ayant conduit David Clarke en prison. Elle dispose d'une lettre écrite par le greffier présent au cours du procès, tué quelques jours après l'envoi de la lettre et qui était convaincu que l'innocence de David. Nolan essaie de rentrer dans le système informatique de la société de son patron et, par la même occasion, de trouver des informations concernant Helen Crowley. Grâce à cela, Aiden rencontre en secret Helen qui lui apprend que sa sœur est toujours en vie et qu'il a un espoir de la retrouver s'il l'aide. Marco tente de revenir dans les bonnes grâces de Nolan et lui conseille de reprendre un vieux projet nommé Carrion.