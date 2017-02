Revenge - Episode 13 Saison 02 - Les liens du mariage  

Lorsqu’Emily apprend que Jack a hypothéqué la moitié de son bar et que c’est maintenant Conrad qui détient 50% des parts, elle offre à Amanda la somme nécessaire pour que Jack récupère son bien. Ce dernier finit par accepter, mais Conrad refuse de le lui céder prétextant une clause d’appropriation. Amanda le menace alors de révéler tous ses secrets. Daniel s’éloigne d’Emily par peur qu’il lui arrive quelque chose à cause de son lien avec Initiative. Amanda et Jack se marient sur la plage. Aiden découvre que sa sœur est morte il y a six ans.