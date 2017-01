Revenge - Episode 6 Saison 02 - Seconde noce  

Toute la famille Grayson se prépare pour le remariage de Victoria et Conrad. Emily échafaude un plan pour que Mason Treadwell abandonne ses investigations sur Amanda et s'intéresse à nouveau aux Grayson. Elle met en scène le meurtre de Gordon Murphy en laissant des indices qui désigne Conrad comme l'assassin et s'arrange pour que Mason découvre le corps de Gordon. Du coup, la police vient arrêter Gordon le jour de son mariage. Victoria croit être débarrassée de lui, mais Americon Initiative le fait sortir de prison en échange de nouveaux services pour un nouvel attentat en préparation. Jack demande à Amanda de l'épouser et elle accepte.