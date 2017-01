Revenge - Episode 8 Saison 02 - A l'origine  

2006, le soir de Thanksgiving. Emily et Aiden se rencontrent pour la première fois dans une discothèque tenue par un Russe, Dimitri Bladov, qui se livre à un trafic de femmes. Emily est envoyée par Takeda pour capturer et faire parler Dimitri. Aiden est là pour le tuer car c'est lui qui a enlevé sa sœur, Colleen, en 1993. Par ailleurs, il y a un lien entre l'enlèvement de Colleen et l'attentat du vol 197. Le père d'Aiden était bagagiste à l'aéroport et Colleen a été utilisée pour le forcer à mettre la bombe dans l'avion. Emily rencontre aussi, pour la première fois et au même endroit, Ashley, qui veut se prostituer pour régler son loyer. Emily la remet sur le droit chemin.