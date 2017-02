Revenge - s02e15 - Eloges funèbres  

Suite à la mort d'Amanda, Nolan et Aiden tente de contrôler Emily, qui est en colère contre les Grayson. Elle est plus que jamais déterminée à se venger de la famille Grayson. Suite à la mort d'Helen Crowley, Victoria et Conrad doivent faire face à Trask, un autre membre d'Americon Initiative. Charlotte doit identifier le corps d'Amanda à la morgue. Après être sorti du coma, Jack avoue à Emily et Nolan la vraie raison du retour d'Amanda aux Hamptons. Daniel fait de stupéfiantes découvertes au sujet de l'argent de Grayson Global amassé suite au crash du vol 197 et décide de ne plus obéir à Americon. Charlotte tente de retrouver des membres de la famille d'Amanda afin de les informer de sa mort. Elle réussit à retrouver le frère adoptif d'Amanda, Eli. Jack retrouve l'ordinateur contenant les preuves contre Grayson et découvre une partie de la vérité liant Amanda et Emily. Tout le monde est réuni pour les funérailles d'Amanda.