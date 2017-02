Nolan est de plus en plus désespéré depuis l'enlèvement de Padma et Emily s'en inquiète. Elle demande à Aiden de saboter les investissements de monsieur Trask afin qu'il se montre et les conduise jusqu'à Padma. Mais Aiden découvre qu'ils arrivent trop tard et tue de sang-froid monsieur Trask. Victoria organise un bal masqué et reçoit une réponse inattendue d'une personne qui prétend être son fils.