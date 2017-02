Revenge - s02e19 - La chute du faucon  

Emily va annoncer publiquement qu’elle est de nouveau en couple avec Daniel Grayson lors d’un reportage télévisé consacrée à la famille. Questionnée par la journaliste, Emily déclare que si aucun mariage n’est prévu pour le moment, rien ne lui ferait plus plaisir que faire partie de la famille. Cette déclaration semble réjouir Daniel, mais pas Jack Porter, furieux de voir Emily s’allier avec l’ennemi. Il se rapproche d’Ashley dans le but de détruire Conrad et décide qu’Emily ne peut plus être la marraine de son fils.