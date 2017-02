Revenge - s02e20 - A nouveau fiancés  

Emily offre à Daniel des billets d'avions pour Paris. Le couple révèle à Victoria et Conrad qu'ils vont vivre à Paris. La nouvelle déçoit Victoria. Daniel annonce à son père qu'il veut retirer son argent de la fondation Amanda Clarke et quitter définitivement Grayson Global. Daniel reçoit le dossier d'employé d'Aiden Mathis lorsqu'il travaillait pour Takeda. Il découvre que son père était impliqué dans l'attentat du vol 197. Il confronte Aiden, puis le congédie. Charlotte replonge dans la drogue et se fait arrêter par la police. Takeda révèle à Emily que les personnes qui ont tué son père vont frapper à nouveau, mais il refuse qu'Aiden l'aide. Aiden va demander des comptes à Takeda concernant le dossier qu'il a envoyé à Daniel. Une lutte s'ensuit et Aiden tue son mentor. Charlotte annonce à Daniel qu'elle est enceinte.