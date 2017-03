Revenge - Saison 02 Episode 21 - Quand la lumière s'éteint...  

La ville de New York est plongée dans le noir suite à l'exécution de Carrion par Initiative. Declan est coincé à l'intérieur d'une banque avec Regina. Victoria est dans un bar avec Jack. Charlotte et Danie rejoignent à pied le Q.G. de campagne de Conrad. Nolan découvre qu’en vidant le compte de la fondation, ils ont déclenché Carrion suite à une manipulation du Faucon. Emily part voir Takeda pour lui demander de l’aide et le trouve mort dans son salon. En fouillant dans ses affaires, elle trouve la photo d’un homme qui pourrait être le meurtrier de son mentor.