Revenge - Saison 02 Episode 22 - La vérité explose  

Emily réussit à rentrer chez Grayson Global et entend un homme coincé sous les décombres, qu'elle croit être Jack, mais les pompiers la forcent à sortir. Nolan essaie de localiser le portable de Jack et découvre qu'il est dans les locaux de Nolcorp. Il demande des explications à Nolan au sujet de l'explosion chez Grayson Global. Nolan lui avoue que c'est Conrad qui a essayé de l'éliminer. Charlotte découvre que la victime de l'explosion est Declan, le père de son enfant. Emily aide Jack à entrer à l'hôpital pour voir Declan qui est aux soins intensifs, sans se faire repérer par Victoria. Aiden fait ses adieux à Emily. Daniel avertit Conrad que l'argent de la fondation d'Amanda Clarke a disparu. Il lui apprend qu'Aiden est le voleur, mais cela n'affecte pas Conrad. Daniel découvre son père est derrière l'explosion et qu'il fait partie d'Americon. L'état de santé de Declan est plus grave qu'il l'a fait croire à Charlotte.