Ange Mesmer, le tueur aux cercueils de pierre, a réussi à kidnapper Emilie, membre du R.I.S. Elle est enfermée dans une cavité et il ne lui reste que quelques heures avant d’être privée d’air. La course contre la montre commence pour Lucie Ballack et son équipe. Le tueur, lui, continue de provoquer les enquêteurs…Emilie trouvera t’elle la force de survivre ?