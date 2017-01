R.I.S Police scientifique - Chute libre - Partie 2  

Malik, lors de son enquête sur la mariée en feu (première partie de l’épisode), recroise son ancienne maitresse, Lilou, une chorégraphe. Cette dernière est en plein préparatif de son mariage avec Grégory Pratt, un homme d’affaire puissant. Lilou et Malik ont toujours des sentiments l’un pour l’autre et reprennent leur liaison. Au lendemain d’une nuit d’amour, Lilou annonce à Malik qu’elle va annuler son mariage… ils conviennent de se retrouver le soir même. Mais Lilou ne viendra jamais au RV. Le lendemain matin, le R.I.S découvre la jeune femme morte, sauvagement assassinée dans son appartement… et tous les éléments relevés sur la scène de crime incriminent Malik…