R.I.S Police scientifique - Le revenant  

Le film s’ouvre sur une voiture qui roule sur un chemin de campagne. A son bord un jeune couple avec leur enfant de 6 ans qui fait la sieste à l’arrière. La voiture tombe en panne et le père décide d’aller frapper à la porte d’une étrange bâtisse… En allant chercher de l’aide, il tombera sur le cadavre d’un jeune homme. Le mort se révèle être un medium et la bâtisse, une « maison hantée ». Entre science et paranormal, le RIS doit mener l’enquête et interroger leurs certitudes. Une nuit passée dans la maison hantée va embrouiller les esprits !