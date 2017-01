LE 95ème Prix d'Amérique OpodoEn direct de Vincennes Hippodrome de ParisCommenté par Denis Brogniart et Vincent Lahalle, le 95ème Prix d'Amérique Opodo est la plus grande course de trot au monde. Epreuve reine du trot attelé, elle met aux prises les 18 meilleurs cracks mondiaux sur une distance classique de 2 700 mètres.