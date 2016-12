Pour la dixième épreuve du championnat EpiqE Séries, le Critérium Continental, les chevaux s’élancent à l’autostart. Un mode de départ réservé aux épreuves de vitesse sur une courte distance. Derrière les ailes de cet oiseau métallique, les chevaux démarrent la course à plus de 50km/h. Ce qui est certain, c’est que lors de la course du Critérium continental, un espoir de 4 ans aura lui, pris le bon départ