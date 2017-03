Sam : la saison 2 en tournage dès le mois de mai

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Natacha Lindinger reprendra le rôle de Sam dans la série éponyme pour une saison 2 inédite. Quelque six nouveaux épisodes sont prévus.

Sam fera bientôt son grand retour sur les écrans. Une saison 2 a été confirmée dont le tournage devrait commencer au mois de mai prochain. Six nouveaux épisodes sont normalement prévus qui seront réalisés par Gabriel Aghion, à qui l’on doit notamment Pédale douce, six fois nommé aux César en 1997. Le public retrouvera Fred Testot dans le rôle de Xavier, Charlotte Gaccio dans celui d’Aurélie et Fanny Gilles dans la peau de Véronique.

Pour incarner Sam, prof de français connue pour son franc-parler, devant jongler entre ses trois enfants, sa vie sentimentale et ses élèves, Mathilde Seigner a laissé sa place à Natacha Lindinger, vue dans Divin Enfant d’Olivier Doran et Ni pour, ni contre (bien au contraire) de Cédric Klapisch. Si Mathilde Seigner avait confié s’être amusée à tourner la première saison de Sam, elle avait pourtant averti dès le mois de mai 2016 qu’elle ne serait pas au générique des prochains épisodes.

