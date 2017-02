Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Je suis championne internationale de car-wash". C’est avec ce secret que Maéva a fait son entrée dans la Maison des secrets de NT1. Venue de Nantes, la jeune femme aux courbes sensuelles et sexy n’a pas laissé de marbre les candidats de Secret Story 10. Son physique, son charisme et ses talents de danseuse ont directement tapé dans l’œil de Marvin dont elle est encore très proche aujourd’hui.

Bien décidée à poursuivre sur sa lancée, Maéva compte bien ne pas se faire oublier par les inconditionnels de Secret Story. Elle a d’ailleurs un atout de taille pour continuer à faire parler d’elle : son physique avantageux. Des courbes qu’elle met régulièrement en avant sur les réseaux sociaux. Très active notamment sur Instagram, la jeune femme, âgée de 24 ans, publie régulièrement des clichés sur lesquelles on la découvre dans des robes très sexy, en maillot de bain ou encore dans des dessous affriolants. La preuve avec les 5 clichés ci-dessous que nous avons sélectionnés pour vous.

Depuis sa sortie de la Maison des secrets, Maéva roucoule avec Marvin. Très discrète sur ses futurs projets, la championne de car-wash ne cache pas son admiration pour l’une des stars françaises les plus célèbres de la toile : Caroline Receveur. "Quelle beauté et il en est égale de son coeur. Elle est pr moi la seul qui sort du lot, un exemple. Intègre, simple, pro" (sic), a-t-elle ainsi écrit en janvier dernier sur la blogueuse et ex-candidate de Danse avec les stars. Prendra-t-elle exemple sur la jolie carrière de Caroline Receveur pour ses futurs projets ?

















Une photo publiée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 8 Janv. 2017 à 11h22 PST





Une photo publiée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 3 Févr. 2017 à 8h13 PST





" A chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose .." AUTEUR : O.Avery #shooting #blondhair #style Une photo publiée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 4 Févr. 2017 à 8h44 PST