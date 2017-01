Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L’ancienne candidate de Secret Story connaît actuellement les joies de la maternité. La jeune femme est excitée à l’idée d’être maman, elle tient informée sa fanbase de l’avancée de sa grossesse. Sur Instagram, elle raconte tous les détails, que ce soit les bons comme les mauvais côtés, les petits tracas et les moments d’allégresse. Enceinte de cinq mois, le ventre d’Alexia s’arrondit et pousse de plus en plus et la compagne de Stéphane n’a aucune intention de cacher son baby bump, au contraire. Elle l’affiche fièrement. Dans un cliché publié sur la plateforme photo, Alexia a décidé de mettre ses fans dans sa tête pour leur montrer ce qu’elle voit quand elle regarde son baby bump. Son ventre l’empêche de voir le bas de son corps. La photo est osée puisque la jeune femme est en tenue d’Eve. Complètement nue. En légende, elle écrit : "Je ne vois même plus mes pieds ! Je ne vous parle même pas de ma..." Elle ne dit pas le mot, met des émoticônes chat à la place. Vous avez compris ?







Alexia continue d’alimenter son journal de bord de femme enceinte. Elle confiait son excitation à l’idée de se rendre à sa nouvelle échographie avec sa mère et son compagnon. Treize heures après la photo olé olé, la jeune femme présente "sa merveille". Elle a, en effet, posté le résultat de l’échographie : quatre photos en 3D qui laissent deviner les traits de l’enfant à naître : "Je vous présente ma merveille, mon amour de ma vie !! Je ne sais même pas par où commencer tellement c'était un moment magique qui est passé à une vitesse incroyable !! Ma poupée est en très bonne santé elle pète la forme !!"