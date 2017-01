Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Avec Ali, on est vraiment inséparables !" Quand on demande à Ali et Alia de faire état de leur relation amoureuse, les deux tourtereaux sont unanimes : ils s'aiment comme au premier jour. Rencontrés lors de la saison 9 de Secret Story, le couple qui a connu des hauts et des bas durant l'aventure ne s'est plus quitté une fois l'aventure terminée. Heureux et amoureux, les deux anciens candidats de télé-réalité ne se quittent plus et font absolument tout ensemble. Cette semaine, ils étaient présents main dans la main à la Fashion Week Parisienne.

C'est au défilé de Tony Ward, un célèbre créateur de mode libanais, que le couple s'est affiché plus complice que jamais. Et comme une fois n'est pas coutume, la jolie Alia était également invitée au défilé de Ziad Nakad, toujours dans le cadre de la Fashion Week. En chemin, la jolie brune a croisé la route de Malika Ménard, l'ancienne Miss France 2010. En compagnie d'Ali, les trois amis ont souri aux photographes. Fashionista toutes les deux, les jolies jeune femmes ont du parler de leur passion commune : la mode.

Il faut dire que pour tout ce qui est mode et beauté, Ali et Alia en connaissent un rayon. La jeune femme a lancé depuis quelques mois son blog beauté comme elle l'a confié à MYTF1 ! "Je suis très contente d'avoir mon blog. Il me ressemble. Je poste des articles sur des produits que je teste, mes looks, mes voyages. Je fais quelque chose que j'aime et c'est le principal". Et elle n'est pas la seule. Son chéri, Ali possède non pas un blog mais un site Internet où il met en vente des vêtements qu'il a imaginés. Récemment, Bastien, candidat emblématique de Secret Story 10 a ouvert un blog lifestyle où il y poste ses coups de cœur vestimentaires du moment et ses photos de voyage.





#Fashionweek - Mes amours Superbe défilé @TONYWARDCOUTURE, en compagnie de @malikamenard14 et @alisunaoff Look @kynacollection Une photo publiée par Alia Chergui (@aliachergui) le 24 Janv. 2017 à 9h15 PST