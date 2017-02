Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Comme Bastien, Ali, candidat de la saison 9 de Secret Story s’est offert un petit break à la montagne. Pour l’amoureux d’Alia, c’était direction les Pyrénées enneigées. Andorre plus précisément. Et le jeune homme n’a pas été déçu de son voyage. Première bonne surprise pour lui : il y avait beaucoup de neige. « La dernière fois que j'ai vu autant de neige c'était à #Istanbul l'année dernière », écrit-il sur Instagram. Ali s’est servi de la plateforme de partage de photos et vidéos comme un carnet de voyage pour raconter jour par jour ses vacances. Et ses fans n’en ont pas manqué une miette : du petit-déjeuner, à la tarte aux pommes dégustée aux pieds des montagnes.



Le beau jeune homme en a profité aussi pour prendre la pose pour les besoins d’un shooting photo, en compagnie « du plus mignon des mannequins » : un husky. Il a d’ailleurs eu le coup de foudre pour un magnifique chien de traîneau aux longs poils blancs. Ce qui lui fait dire que « les animaux et moi = une vraie histoire d'amour ». D’ailleurs quand il ne prend pas en photo des chiens, ce sont les chats qui figurent sur ses posts Instagram : « Hello Instagram, Find the #kitty Il joue à cache-cache ! Il a cru que je ne l’avais pas vu », écrit-il lorsqu’il croise la route d’un adorable petit chaton tout blanc.

Ali semble avoir bien profité de cette parenthèse enneigée et enchantée, même pas effrayé par un avis de tempête. Bien au contraire. « La neige m'est montée à la tête je crois », plaisante le jeune homme au regard bleu azur.