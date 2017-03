Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la grisaille et la pluie ont envahi une bonne partie de la France, Anaïs Camizuli se la coule douce au soleil. Plage, sable fin, palmiers, un ciel sans nuage… ce sont de véritables vacances de rêve que s’est octroyée la jolie Marseillaise. Après avoir tenté de trouver l’amour dans la deuxième saison de la Villa des Cœurs Brisés et fait tourner la tête d’Antho en République Dominicaine, la jolie brune s’est envolée pour une autre île paradisiaque.

Ce samedi 4 mars, la gagnante de Secret Story 7 a en effet posé ses valises à Bali, la mythique île d’Indonésie. Visiblement ravie - et on la comprend - la brune au caractère incendiaire a partagé une première photo où l’on découvre une plage de sable blanc, une eau d’un bleu azur et au loin des maisons sur pilotis. « Jour J », a-t-elle tout simplement écrit en guise de légende.

Depuis, la meilleure amie d’Eddy qui vient tout juste de refaire son nez a partagé plusieurs autres clichés qui laissent rêveur. Parmi eux, on découvre notamment une photo de dos d’Anaïs en bikini jaune, assise au bord d’une piscine les pieds dans l’eau.





Mais la photo qui suscite le plus la curiosité des fans représente deux mains tenant chacune un cocktail au-dessus d’une piscine. La jeune femme a alors écrit en légende : « With my love… » (traduisez par : « Avec mon amour… »), laissant ainsi planer le doute sur l’identité de ce mystérieux compagnon. Anaïs a-t-elle retrouvé l’amour ? Et si oui, qui est-il ? Ou est-ce juste un ami ? Pour le moment, elle garde le secret.





