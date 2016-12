Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En rentrant dans Secret Story, ils ne s'attendaient sûrement pas à vivre une telle aventure. Julien, le grand gagnant de cette saison anniversaire avait confié à MYTF1 sa joie et sa reconnaissance d'avoir remporté le jeu. "Je ne pensais pas gagner, je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive", confiait le Niçois, le chèque de 100 000 euros dans les mains. Mais il n'est pas le seul à ne pas avoir mesuré l'ampleur de sa participation à l'émission de télé-réalité. Manon, Anaïs, Darko, Bastien, Fanny... Tous ont été profondément changés. Et l'après Secret a été pour eux l'occasion de réaliser leurs rêves !

Julien va ouvrir son bar à vin

Forcément, on peut s'amuser avec 100 000 euros. Et ce n'est pas Julien qui dira le contraire. L'heureux gagnant de la saison 10 de Secret Story a déjà une idée bien précise de ce qu'il compte faire avec tout cet argent. Le jeune homme souhaite ouvrir un bar à vin. "J’aimerais bien ouvrir un bar à vin parce que j'aime le vin, j'aime la musique, et j'aime l'esprit chaleureux, retrouver mes amis. J'ai toujours rêvé d'avoir mon petit commerce, mon petit bar à moi où les gens viennent me rejoindre, passer du bon temps avec moi sous une ambiance tamisée, avec un peu de musique jazzy et du bon vin. C'est mon rêve à long terme !", a-t-il confié à Ozap. Séparé de Sophia, on raconte qu’il reverrait son ex, une certaine Tamara. Mais ne comptez pas sur lui pour vous en dire plus…

Manon et Anaïs : elles ouvrent leur chaîne YouTube !

Les jumelles de cette saison 10 ont un projet bien défini : ouvrir leur chaîne YouTube. "En janvier, on ouvre notre chaîne Youtube !", ont annoncé les deux têtes blondes sur les réseaux sociaux. Si Anaïs et Manon n'en disent pas plus concernant le contenu de celle-ci, elles avouent qu'elles vont s'inspirer des idées et conseils de leurs fans ! Connaissant leur attrait pour la mode, le strass et les paillettes, les deux Marseillaises à l'accent chantant donneront à coup sûr des tutos beauté, maquillage et autres conseils de mode !

Bastien devient blogueur mode !

Bastos, le beau gosse de Secret Story a lui aussi un projet qui lui tient à cœur : l'écriture. Le mannequin qui a parcouru le monde entier pour ses shooting photo va ouvrir un blog mode pour les hommes. Et c'est sur son compte Instagram, que le chéri de Mélanie l'a annoncé à sa communauté. "Salut à tous, voilà un de mes petits cadeaux de Noël, l'annonce officielle du lancement le 1er Janvier 2017 d'INFLUENCES, blog-magazine mode, lifestyle & culture avec mon frérot @theopvris ! On espère que vous serez nombreux à nous suivre & toute la semaine nous vous donnerons des détails ! MadLove. @noyoco". L'année 2017 sera celle de Bastien !

Mélanie : mariée et actrice ?

Même si elle n'a pas remporté Secret Story 10, Mélanie a gagné quelque chose d'encore plus précieux : l'amour. En effet, c'est aux bras de Bastien que la jeune femme poursuit son ascension. Entre deux shooting photo, la jeune femme pense déjà... à se marier. C'est au magazine Public que son chéri a fait part de la bonne nouvelle. "Nous n’avons pas encore arrêté de date mais c’est vraiment dans nos projets", a-t-il avoué. Quant à la jolie jeune femme, elle se voit déjà actrice. "Je ne pense pas avoir envie de faire de la télé-réalité, en tout cas pas pour le moment et ça ne fait pas partie de mes projets ! Mes projets, c'est de continuer dans ma voie le mannequinat. J'aimerais beaucoup faire de l'acting, des séries télé et peut-être un jour pouvoir faire du cinéma", a-t-elle avoué à Melty. On lui souhaite tout le succès du monde !

Darko ouvre une nouvelle chaîne YouTube

Ce n'est plus un secret pour personne... Après avoir lancé sa première chaîne de vidéos en 2013 dans laquelle il donnait des conseils pour draguer des filles, être efficace à la salle de sport et autres, le secrétiste s'apprête à ouvrir une nouvelle chaîne au mois de janvier. Le 21 décembre dernier, le candidat a fait part de la bonne nouvelle à ses fans sur son compte Twitter : "J'ai le plaisir de vous annoncer ma nouvelle chaîne Youtube!! On va s'amuser ensemble!", a-t-il écrit. On a hâte de voir ça !

Maeva et Marvin : ils emménagent ensemble !

Autre couple phare dans Secret Story : Maeva et Marvin. Les deux amoureux envisagent de vivre ensemble. "En sortant j’ai pris un appartement. Maintenant je suis avec Maeva, alors on verra ce que l’avenir nous réserve, mais j’adorerais qu’elle vive avec moi", a expliqué Marvin à MCE avant que sa petite amie ajoute : "C’est dans la continuité d’un couple. Et étant donné que moi je suis de Nantes, lui de Paris et qu’on a dû mal à supporter la distance plus d’un jour (…) Pour l’instant on prend notre temps, on a encore de la recherche". Et pourquoi pas un bébé par la suite ? Récemment, la jeune femme a été la cible d'une rumeur la disant enceinte du beau gosse. Mais que tout le monde se rassure, ce n'était pas vrai !

Fanny : un bébé et un mariage ?

La jolie rousse de Secret Story 10 a surpris la France entière en annonçant sa grossesse pendant le jeu. Après son élimination, Fanny a retrouvé son amoureux, Joao. Ensemble, ils préparent l'arrivée du bébé avec toute la famille. Le petit San Diego ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez que déjà la secrétiste rêve mariage. Dans une interview accordée à Pure People, la pétillante Portugaise a parlé de ses projets post-grossesse. "Je trouve que c'est bien de se marier enceinte, mais je me dis que si c'est après que j'accouche, je pourrai faire le mariage et le baptême en même temps. J'économise ainsi des sous, c'est pratique", a-t-elle déclaré. Concernant la cérémonie, la secrétiste sait exactement ce qu'elle veut. "Je vais me marier comme une vraie femme. Avec la robe, les roses, le riz... Pas un truc excessif", conclut-elle.

Jaja et Sarah, chroniqueurs d'un jour !

Ils en rêvaient, NRJ12 l'a fait ! Après leur participation à Secret Story 10, Jaja et Sarah ont poursuivi leurs rêves et cela a payé. Les deux amis dans l'aventure sont devenus chroniqueurs pour une autre chaîne de télé. Soir après soir, les deux secrétistes ont animé une chronique sur l'univers de la télé-réalité aux côtés d'Ayem, ancienne participante de Secret Story 4. Quelque chose nous dit que nous n'avons pas fini d'entendre parler d'eux...

