L'histoire d'Anaïs et "Foufouna" ne date pas d'hier. En rentrant tous les deux dans la septième édition de Secret Story, les candidats ne pensaient pas qu'ils allaient devenir si complices. Et pourtant... Interrogée sur son amitié avec Eddy dans le Debrief de la Villa des Cœurs Brisés sur NT1, la jeune femme a confié : "Entre nous, c'est une vraie amitié ! Les gens disent que dans la télé-réalité, les amitiés n'existent pas. On est la preuve que si, et ça fait à peu près 4 ans qu'on se connaît et qu'on est autant soudés". Sur les réseaux sociaux, la tornade Marseillaise a posté une énième vidéo d'elle en compagnie de son meilleur ami. Les images étaient agrémentées de la citation suivante : "Lorsqu'une personne t'aime sincèrement, elle n'a même pas besoin de te le dire. Tu le sais simplement par la façon dont elle agit avec toi..."

Anaïs & Eddy : deux cœurs brisés

Dans la Villa des Cœurs Brisés, Anaïs et Eddy sont inséparables. Venus régler leur problématique amoureuse ensemble, les deux amis savent qu'ils peuvent s'épauler en cas de coup dur. "Je pense que mon aventure n'aurait pas été la même sans Eddy et Vincent", a d'ailleurs déclaré la jolie brune dans le Debrief. Trahie en amour, Anaïs veut refaire confiance à un homme. Après une relation amoureuse compliquée avec Antho, la jolie brune a préféré y couper court, prétextant ne pas être amoureuse. Foufouna de son côté, n'est jamais tombé amoureux. Aidé de Lucie, la love coach, il a rencontré plusieurs prétendants. Le dernier en date ? Smaïl, un jeune homme musclé et séduisant qui a charmé le jeune homme...





