Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa sortie de Secret Story 10, Anaïs vit toujours un rêve éveillé. Quelques jours seulement après avoir quitté la Maison des Secrets, la Marseillaise s’était rendue sur un shooting un peu particulier. Habillée avec une longue robe de mariée, digne des plus beaux des contes de fées, elle se faisait prendre en photos avec son compagnon. C’était il y a plusieurs mois, mais Anaïs n’a pas oublié ce moment et elle le partage à nouveau sur Instagram.



Mélancolique ? Pas du tout. La jeune femme se rappelle juste le beau souvenir. La photo qu’elle poste a été prise dans les coulisses du shooting. Sourire jusqu’aux oreilles et regard malicieux, Anaïs rayonne. Elle écrit en guise de commentaire : "En ce samedi ensoleillé. Souvenir de ce shooting. Ça faisait que 5 jours que j'étais sortie de la maison".



La photo postée ce week-end sur Instagram n’a pas manqué de faire réagir les fans de la jumelle de Manon. Elle recueille plus de 20 000 likes et de très nombreux messages. "On dirait une princesse dans disney", "magnifique tjrs aussi belle", "Tu es magnifique ne change rien tu es parfaite je t’adore du plus profond de mon cœur, tu formes un trop beau couple", "tu es magnifique tu devrais te marier avec cette robe", commentent les admirateurs d’Anaïs. Quid du mariage justement ? Il ne devrait pas tarder puisque la Marseillaise et son compagnon Benjamin se sont fiancés lors d’un voyage à Venise au mois de décembre 2016.





