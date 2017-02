Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui a dit que les amitiés ne duraient pas après Secret Story ? Sûrement pas Eddy, Vincent et Anaïs ! Actuellement dans la Villa des Cœurs Brisés, les trois amis ont fêté un anniversaire particulier : leurs trois ans d'amitié ! Car c'est à la télévision qu'ils se sont rencontrés. Dans l'émission de télé-réalité de TF1, Anaïs avait déjà annoncé la couleur : son caractère piquant n'était pas au goût de tout le monde. Avec elle, "ça passe ou ça casse" comme elle prévenait sur la vidéo de sa présentation. Mais, pour autant, elle s'est liée d'amitié avec un mannequin, prénommé Eddy qui est devenu son binôme.

Les deux amis sont vite devenus les "commères" de l'aventure. Anaïs appelle son ami Foufouna, en raison de sa chevelure imposante. Aimés, détestés, le duo de choc fait parler et crée des émules dans le jeu. Éliminé au bout de deux mois d'aventure, la Marseillaise promet d'aller le plus loin possible dans le jeu pour son meilleur ami. Et elle a raison de tenir le coup, puisque le 13 septembre 2013, elle remporte Secret Story 7 ainsi que la somme promise au vainqueur. Vincent Queijo, plus connu pour sa relation avec Alexia Mori dans l'aventure, participe lui-aussi à la saison 7 du programme d'enfermement. Il est également très proche d'Anaïs et Eddy dans le jeu...

Dans la Villa des Coeurs Brisés, les trois Habitants de la Maison des Secrets se sont retrouvés pour vivre une nouvelle aventure hors du commun. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tous beaucoup changé depuis leur première télé-réalité. Eux qui ne laissent pas paraître leurs faiblesses, ont tous les trois brisé la carapace et ont accepté de révéler leur problématique amoureuse devant les caméras. C'est donc à trois qu'ils ont réappris à se connaître, grâce au coaching de Lucie, la love coach. Alors qu'ils se sont rencontrés dans une télé-réalité, ils ont fêté le jour de leur rencontre dans une autre télé-réalité. C'est beau ! On leur souhaite de belles années d'amitié à venir...