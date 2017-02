Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Animatrice et maintenant chanteuse. Ayem Nour ajoute une nouvelle corde à son arc, et c'est pour la bonne cause.

Ayem Nour devient chanteuse ! L'animatrice rejoint le collectif "Les voix des femmes" qui soutient l'association "Unissons nos voix", initié par Sarah Kaddour, ex chanteuse du groupe Ze Pequeño. L'objectif de cette bonne action est de dénoncer les violences faites aux femmes en chanson. C'est via ses réseaux sociaux que la jolie brune et maman du petit Ayvin a fait part de la bonne nouvelle par le biais d'une vidéo où elle pousse la chansonnette. Et ses fans sont admiratifs.

"Bravo d'avoir intégré le collectif qui lutte contre les violences faites aux femmes, une bonne chose", "c'est génial ce que tu fais Ayem, fier de toi", "magnifique voix, merci !", écrivent les nombreux internautes. La jeune femme n'est pas seule à chanter sur cette vidéo. Plusieurs célébrités telles qu'Enora Malagré, Cécile de Ménibus ou encore Flora Coquerel, ex-Miss France donnent de la voix pour ce morceau. Ce n'est pas la première fois qu'Ayem s'engage pour une association. Depuis plusieurs années, elle est la présidente de l'association A.Y.E.M, comprenez Africa Youth Equity Mwana.

Après avoir passé une semaine aux côtés d'orphelins du centre Mamé au Gabon, la jeune femme met un projet de réhabilitation des lieux en place. Une collecte de fonds est organisée pour réaliser ce projet et l'animatrice ne cesse depuis, de faire des appels aux dons pour faire changer les choses.





#unissonsnosvoix #lesvoixdesfemmes @unissonsnosvoix 🎫🎼🎤🎼🎤 "Nous nous n'allons pas nous taire...!!!" Une vidéo publiée par ayemofficiel (@ayemofficiel) le 30 Janv. 2017 à 13h36 PST

