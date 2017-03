Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Maman d'un petit Ayvin, aujourd'hui âgé de 8 mois, Ayem n'a d'yeux que pour son garçon. Il n'y a qu'à voir son compte Snapchat pour se rendre compte qu'à la moindre occasion, la nouvelle maman en profite pour prendre son fils dans ses bras et lui déclarer tout l'amour qu'elle lui porte depuis bientôt un an. Il faut dire que le nouveau-né l'a métamorphosée. "Être maman, ça change tout. Je pensais avoir aimé avant, mais je me rends compte qu'en fait, je n'ai peut-être pas vraiment aimé ou alors très différemment.(...) Ça apaise énormément parce que l'enfant devient le centre d'intérêt et, du coup, on relativise", déclare la jolie brune à Pure People.

Son fils, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Véritable mère poule, elle avoue sans retenue être très protectrice envers son bébé. "Je suis un mélange de mère juive, arabe, italienne... J'ai tous les défauts de toutes les mères. Je suis une maman un peu étouffante. Il ne le ressent pas encore car il est très petit". Et de conclure "je suis très amoureuse de mon fils". Dans Secret Story, nombreuses sont les jeunes femmes à être devenues mères. Emilie Nef Naf, Julie Gruel, Daniela Martins, Coralie Xhaard, Amélie Neten... la liste est longue. Dans quelques jours, c'est Fanny, la pétillante rousse de Secret Story 10 qui devrait donner naissance à un petit bébé, tout comme Alexia Mori, qui arrive elle-aussi, au terme de sa grossesse.