Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

C’est l’un des couples emblématiques de Secret Story 10. Mélanie et Bastien se sont rencontrés dans la Maison des Secrets et ont connu une histoire d’amour tumultueuse et passionnée. Faite de haut et de bas. Beaucoup de bas. Si les autres Habitants n’avaient pas beaucoup confiance ni foi en leur couple, les deux tourtereaux montrent, bien après leur sortie du jeu, qu’entre eux, c’est du sérieux. Bastien et Mélanie ont même comme projet de se marier très prochainement.



S’il fallait une autre preuve de leur amour, elle a été donnée lors de la Saint-Valentin. Mélanie avait préparé une surprise pour son Valentin, qui n’était au courant de rien. Le jeune homme a raconté à ses fans sur Snapchat le déroulé de la journée et la soirée. Mélanie l’avait emmené chez le tatoueur et ce dernier en a profité pour qu’il grave sur sa peau la preuve de son amour infini et éternel. .

La jeune femme a déposé un baiser sur la nuque de son amoureux et le tatoueur a immortalisé le dessin de ses lèvres rouges. Bastien a été « bisouté », comme elle plaisante elle-même sur Snapchat et il gardera ce rouge bisou sur sa nuque toute sa vie. Désormais, c’est sûr, Bastien a vraiment Mélanie dans la peau. La suite de la soirée ? Pizzas en amoureux. En forme de cœur, les pizzas, bien sûr !











Une publication partagée par Don_Barber_Shop (@don_barber_shop) le 15 Févr. 2017 à 0h20 PST

Retrouvez l'interview de Mélanie à la sortie de la Maison des Secrets :