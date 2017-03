Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les temps sont durs pour les couples de Secret Story 10. Après Marvin et Maeva, c’est le duo Bastien/Mélanie qui aurait choisi de prendre des chemins différents. Une décision annoncée il y a quelques jours sur la toile par un célèbre blogueur. Si les principaux intéressés n’ont pas officialisé directement la nouvelle, Bastien a lâché quelques confidences venant confirmer cette rupture.

C’est dans les commentaires d’une photo publiée la semaine dernière que le jeune homme, découvert dans Secret Story 10, a levé le voile sur certains détails de son histoire avec Mélanie. Répondant à des fans, il a ainsi confié : "Ça na vient juste pas de moi. Ce n'est vraiment pas facile. Soyez compréhensifs." "Ses amis l'ont fait pour me protéger car ils ont vu que Mel faisait croire qu'elle m'avait largué pour retourner avec son ex. Je n'approuve pas mais l'intention n'est pas mauvaise. C'est bien elle qui est le plus à plaindre car elle n'allait pas bien. Mais comment faire face à ça quand ça allait si loin autrement qu'en s'écartant vraiment ?", a-t-il ajouté.

"Sur ce je disparais. Jamais une insulte n'est sortie de ma bouche. Jamais une calomnie. Je tiens à Mel. Mais sa souffrance s'est transformée en haine et aurait blessé les plus insensibles. Elle n'en est pas responsable mais mi non plus. Croyez-le ou non. Je vous aime fort", a-t-il conclu.