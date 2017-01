Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Bastien n’a pas froid aux yeux… et nulle part d’ailleurs. Alors que le froid est bien installé en France et que la neige a fait son retour sur les sommets, le mannequin de Secret Story 10 s’est littéralement mis à nu pour une photo plutôt culottée. Ce terme convient d’ailleurs parfaitement à ce cliché dévoilé sur Instagram.

Il faut dire que le jeune homme, qui vient tout juste d’ouvrir son propre blog, dévoile son derrière sur cet instantané de vacances pris dans les Alpes côté français. Pour fêter la fin de ses vacances et son retour à Paris, Bastien a choisi de prendre la pose devant un paysage enneigé de carte postale. Le regard tourné vers la vallée blanche, il écarte les bras face au soleil pour ce cliché qui a fait frissonner de plaisir tous ses fans.

A en croire une deuxième photo postée sur Instagram, Bastien n’était pas seul dans ce lieu paradisiaque. Sur le compte officiel de Mélanie, dont il est inséparable depuis la fin de Secret Story 10, on découvre ainsi un cliché montrant la jeune femme face à la même vue que Bastien. Tout comme son compagnon rencontré dans l’émission de NT1, la finaliste de Secret Story 10 s’est dévêtue pour cette séance photo 100% montagne et air frais. Gardant malgré tout le bas, Mélanie a pour sa part choisi de poser topless.

