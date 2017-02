Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Histoire de parfaire son bronzage et son style, le candidat de la dixième édition de Secret Story est parti se reposer quelques jours à la montagne. Est-ce pour réfléchir sérieusement à ses nombreux projets professionnels ou pour peaufiner ses projets de mariage avec Mélanie ? Pour l’instant Bastien préfère garder ce secret. Son maître mot est vacances. Il en profite donc pour prendre du beau temps et peut-être rendre jaloux ses anciens camarades dont Julien et Sophia, Pierre, Maéva…





Néanmoins, histoire que personne ne l’oublie, il en profite pour poster régulièrement de magnifiques photos sur son compte Instagram. Mais cette fois-ci pas question de poser dénudé ni dans le plus simple appareil. Bien au contraire, on le voit toujours habillé et chaudement vêtu. Mannequin et beau gosse dans l’âme, tout semble bien lui aller. Qu’il soit en tenue décontractée ou en jean et basket, il reste toujours aussi séduisant et craquant. Manifestement le grand air lui fait plus que du bien. Reste à savoir s’il va aussi profiter de ses vacances pour dévaler les pentes enneigées ou s’il va préférer rester bien tranquille, ce qui serait tout de même étonnant.