Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui peut arrêter Julien ? Depuis plusieurs semaines, le gagnant de Secret Story interview des personnalités en Facebook live. MYTF1 dresse le palmarès de celles et ceux qui sont passés chez "Juju".

Julien prend son rôle d'intervieweur très au sérieux. Après l'arrêt de Secret Story, le beau gosse a envahi la Capitale pour s'adonner à une nouvelle passion : la présentation. Dans les locaux de NT1 et TMC, le gagnant de l'émission de télé-réalité estivale de TF1 se hisse dans la peau d'un intervieweur survolté. Armé de sa caméra et de son micro, il convie les personnalités à se prêter au jeu des questions/réponses. Et la première à se prêter à cet exercice est Emma CakeCup, une Youtubeuse aux millions d'abonnés. Christophe Beaugrand, Marie-Ange Nardi, Rayane Bensetti... tous sont convoqués par le candidat de télé-réalité pour une entrevue.

Hier, Julien a eu la chance de recevoir deux fortes personnalités dans les locaux de TF1. Il y a tout d'abord Elsa Esnoult. La comédienne des Mystères de l'Amour est venue répondre aux questions du gagnant de Secret Story 10. L'occasion pour la jolie brune d'en dire un peu plus sur le personnage qu'elle interprète et faire état de ses futurs projets à l'occasion d'un Facebook Live. Mais ce n'est pas tout ! Une star du rap est venue chez TF1. Il s'agit de Black M. L'ancien membre du groupe Sexion d'Assaut a répondu à ses nombreuses questions. Un moment unique que l'ancien Habitant de la Maison des Secrets a immortalisé sur Instagram. "Sur ma route ... cette aprèm j'ai croisé @blackmesrimes #itw @tf1"





