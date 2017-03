Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Mes ex sont dans la maison". C’est avec ce secret que Capucine Anav a fait son entrée Secret Story 6 en 2012. Devenue une candidate incontournable de cette saison remportée par Nadège Lacroix, la jeune femme a fait un joli bout de chemin depuis sa sortie de la Maison des Secrets. Devenue chroniqueuse sur le petit écran, elle a également beaucoup fait la Une des journaux pour sa relation sentimentale avec Louis Sarkozy.

Interrogée dans le dernier numéro de Gala dont elle fait la Une au côté de sa mère, Capucine Anav revient d’ailleurs sur sa séparation avec le fils de l’ancien président français. "On est restés en bons termes après notre séparation. Louis est quelqu’un que je respecte beaucoup, que j’aime énormément" a-t-elle ainsi confié. Soulignant avoir "vécu une très belle histoire d’amour", elle précise qu’il a "été là quand elle n’était pas bien." "A mon âge, on ne peut pas me demander de faire un choix entre l’amour et le travail. Alors, j’ai laissé Louis choisir."

C’est à sa mère, dont elle très proche, qu’elle se confie à cœur ouvert sur sa vie sentimentale. "On se dit tout. Quand j’ai un nouveau chéri, c’est toujours la première au courant", affirme celle qui croit "encore au prince charmant.""Dans cinq à dix ans, j’es­père avoir un mari et des enfants. Je rêve d’avoir une famille nombreuse. Mais d’ici là, je veux accueillir mon premier enfant dans de bonnes conditions, donc je travaille en ce sens", ajoute-elle.